قرية إجزم المهجرة: قراءة في سجل نفوس عثماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بين أيدينا سجل نفوس لقرية إجزم حُرّر في أواخر العهد العثماني. هذا السجل يحمل عنوان "برنجي دفتر إجزم قريهء". مؤرخ في شباط 1329 رومية/شباط 1913 ميلادية. في القرية بلغ عدد الذكور 692، وعدد الإناث 685، ما مجموعه 1377 نسمة، يعيشون في 216 بيتًا. وردت في الدفتر المذكور تفاصيل عن الشخص ووالديه وزوجته وأولاده وبناته وأحفاده، ومقدار الضريبة المجبية منه. دأبت الدولة العثمانية بين الحين والآخر على إجراء إحصائيات كهذه في فلسطين لإحكام السيطرة على البلاد، ولسوق الشباب إلى العسكرية على يد "الأخذ عسكر"، والقبض على من يفر منهم من الجندية (الفراري). كل صفحة في هذا السجل تحكي حكاية أسرة في إجزم نابضة بالحياة. وهي تساعد في معرفة أنساب السكان، وأسماء عائلاتهم.

صورة للسجل العثماني

في ما يلي قائمة بأسماء أرباب الأسر الوارد ذكرهم في السجل المذكور وعلى الباحث العودة إلى السجل الكامل للتعرف على التفاصيل:

1. شيخ عبد السلام حسن آغا الماضي

2. محمود عبد الغني الماضي

3. محمد أبو حمدي

4. رشيد حسن آغا الماضي

5. عبد الرحمن محمود أبو حمده

6. حسين عبد الهادي أبو ربيع

7. رابعة خضر الشيخ موسى

8. حسن محمود أبو ربيع

9. يونس حسن آغا الماضي

10. محمد سعيد صالح العمر

11. عارف حسين الماضي

12. موسى عيد الأحمد

13. أحمد منصور العيسى

14. محمد منصور العيسى

15. عبد الله منصور العيسى

16. دراج عبد الحميد أبو حمدي

17. الحاج سعد الدين محمد الماضي

18. أسعد عبد الحليم أبو الرب

19. حسن عبد الله زيدان

20. يوسف محمود أبو ربيع

21. عبد الله الماضي محمد أحمد زيد

22. سليمان محمد الخضر خديش

23. الشيخ طه أفندي شيخ صالح خديش

24. خليل حسين المرعي

25. نايف أفندي حسن الماضي

26. فؤاد حسن الماضي

27. تميم حسن الماضي

28. نعيم أفندي حسن الماضي

29. محمد صالح أبو الرب

30. سلامة موسى أبو زيد

31. سليم موسى أبو زيد

32. عطا سليمان زيدان

33. محمود عبدالله زيدان

34. عبد الوهاب عواد العواد

35. موسى عبد الله زيدان

36. عيسى عبد الله زيدان

37. عبد الله أحمد أبو عمر

38. نجيب شيخ خضر

39. سليم ياسيم الماضي

40. شاكر ياسين الماضي

41. فايز حسن آغا الماضي

42. قاسم ياسين الماضي

43. عبد القادر ياسين الماضي

44. عمر حسن الماضي

45. محمد محمد مصطفى السماعيل

46. عبد الله عواد العواد

47. عوض عبد الحفيظ أبو ديه

48. حسن حسين شامخ

49. عبد الله عبد العزيز سعد االدين

50. أنيس محمد قاسم أبو ربيع

51. عبد الله يوسف أبو حمده

52. محمود مصطفى عمر الماضي

53. محمد صالح اللحام اليعبداوي

54. مصطفى البكر محمد أبو ربيع

55. درويش مصطفى الخديش

56. صالح مصطفى الخديش

57. تايه مصطفى الخديش

58. يونس حسن أبو حمده

59. الشيخ صالح محمد المجارمي (المقصود البجيرمي)

60. محيي الدين محمد المجارمي

61. يونس شيخ سليم المجارمي

62. عبد الرحمن شيخ سليم المجارمي

63. بشير محمد أبو الرب

64. بكر يوسف سعد الدين

65. محمود عبد الرحيم سعد الدين

66. الحاج عبد الحفيظ مصطفى الماضي

67. أسعد حسن عبد الرحيم

68. محمود محمد العيسى

69. علي محمد العيسى

70. عبود عبيد محمد عبيد

71. حسن أحمد موسى عبيد

72. أحمد حسن عبد الله فرحان

73. أسعد سعيد عبد المالك

74. إبراهيم عبد السلام زيد

75. محمد سعيد أبو رشيد

76. عبد الرحمن محمد أحمد قدورة

77. أحمد موسى أبو حمدان

78. عبد القادر محمود الموسى

79. أحمد محمود الموسى

80. موسى خضر السليمان

81. مفلح خضر السليمان

82. فضيل أو فيصل حسن السليمان

83. محمد علي الحسين فظيظة

84. مفلح جميل

85. مصطفى أحمد الحسين

86. عبد الحفيظ مصطفى المحمود

87. أحمد عبد العزيز عبد العزيز

88. سعيد محمود عبد العزيز

89. محمد إبراهيم رشيد أبو سرية

90. عائشة عبد الرحمن

91. صالحة محمد الموسى

92. محمود سعيد عبد الرحمن سعد

93. عائشة عبد الله العباد

94. عبد الله محمد الشحادي

95. عيسى عبد الرزاق عبد العزيز

96. محمود أحمد السعيد

97. حسين حسن العيسى

98. عبد الباقي محمد الشحادي

99. عبد القادر سليمان قدسية

100. عبد الحفيظ محمد عبد المالك الماضي

101. ديب أحمد السليمان أخو عبيدة

102. حنيفة ياسين الماضي

103. الشيخ رشيد محمد حسن المحمود

104. واصف محمد الياسين الماضي

105. أحمد عبد الله حسين العلي

106. حسين علي أبو الزلف

107. محمد محمود أبو الزلف

108. عيد حسن السعيد

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109. سعيد عبد الحفيظ أبو أسعد

110. محمد حسن الغجري

111. مفلح الحسن

112. عوض عبد الخالق عبد العزيز

113. مفلح عبد الله المحسن

114. قاسم محمد البره

115. حسين أحمد المحمد الحسن

116. خضر موسى الملحم النبهاني

117. حسن عبد المالك عبد الكريم

118. شيخ محمود عبد المالك عبد الكريم- إمام القرية

119. إبراهيم العبد الله

120. عبد الرحيم محد عبد الرحيم محمد

121. أحمد حسين قدسية

122. عبد الله عبد العزيز عبد الكريم

123. فلاح محمد الكريم

124. حسين محمد زيد الحسين

125. محمد أحمد المحمود زيد شالش

126. الحاج عبد الرحمن صالح سرية

127. عبد الله حسين

128. قاسم أحمد الحسن البره

129. عبد الرزاق أحمد حسين

130. علي أبو عابد

131. أسعد ياسين عنابوسي

132. علي حسن أبو زرد

133. محمد أحمد شناعة

134. محمود عبد الرحمن الحردان

135. عبد الله ناصر الحردان

136. سعيد عبد السلام زيد

137. عطا مصطفى البلوطي

138. إبراهيم عيسى الدرويش السروي

139. يحيى شيخ محمد السروي

140. عبد الرحمن شيخ قاسم الدرويش

141. حسين حسن الشيخ قاسم الدرويش

142. موسى الشيخ حسن قاسم الدرويش

143. حسن حسين الشيخ حسن قاسم الدرويش

144. حسين عبد القادر بلوطي

145. ياسين عبد القادر بلوطي

146. مصطفى عبد القادر البلوطي

147. حسين عبد الرحمن البلوطي

148. أحمد عبد الرحمن البلوطي

149. ناصر عبد الرازق الحردان

150. عبد الله شيخ حسن أبو عابد

151. الشيخ عبد الرحيم شيخ حسين أبو عابد

152. أحمد حسن المحمود

153. سليمان محمود نحنح

154. شيخ محمد شيخ خليل أبو مرعي

155. سعيد الشيخ عبد الله أبو عرقوب

156. حسين عبد الرحمن الأسعد

157. أحمد عبد الرحمن الحردان

158. أحمد حسين العيسى

159. سعيد إبراهيم مشيلش(مشينش)

160. علي حسين العثمان

161. مصطفى أحمد العمار

162. قريطين حسن السليمان

163. حسن أفندي حسين موسى النبهاني

164. أحمد الأسعد الماضي

165. علي أحمد الأسعد الماضي

166. محمود عبد الأسعد

167. سعيد أحمد أبو عابد

168. محمد شيخ قاسم الدرويش

169. نمر محمود علي زيد

170. نجمة محمود علي زيد

171. محمد نجيب العيسى

172. يوسف محمد الأحمد أخو عبيدة

173. عبد القادر أحمد أسعد الماضي

174. محيي الدين أحمد أسعد الماضي

175. اسم غير مقروء

176. راغب أحمد أسعد الماضي

177. حاج محمد عبد الله أبو زرد

178. حليمة حسين جياب

179. حسن أسعد المحسن

180. سعيد أسعد الماضي

181. أحمد عبد الله الأسعد الماضي

182. آمنة صالح

183. محمد عبد الله السعيد

184. محمد عيسى المحمود العيسى

185. حسن حسين عبد الخالق

186. طاهر محمود أبو صلاح

187. يوسف عبد الله عواد

188. عمر عبد الله عواد

189. محمد محمود عبد الرحمن الأسعد

190. حسين عبد الرحمن غبن

191. داود أحمد السماعيل

192. عبد الله أحمد الأسعد الماضي

193. عبد الرحمن محمد حسن العيسى

194. محمود شيخ خليل المرعي

195. سليم خضر الماضي

196. خليل الحاج حسين الشبلي

197. محمد أحمد حسين أبو خليفة

198. الشيخ إبراهيم الحاج مصطفى النبهاني

199. أحمد محمد زيد

200. موسى قعدان الشيخ علي

201. منصور عما العمار

202. محمود عما العمار

203. سعيد محمود قدسية

204. سعيد محمود قدسية

205. حسن عبد الخالق الأسعد

206. نمر أفندي مسعود الماضي

207. محمد سعيد أفندي الماضي

208. عيسى شيخ خضر الماضي

209. محيي الدين عمر عنبوسي

210. أحمد عمر عنبوسي

211. موسى قاسم قدورة

212. نصر الله أحمد نصر الله

213. ذيب عبد الله نصر الله

214. سعيد محمد الكريم

215. اسم غير مقروء

216. اسم غير مقروء.

من العائلات الوارد ذكرها في السجل: الماضي وهي أكبر حمائل القرية وأغناها ومنهم مسعود الماضي الذي أعدمه إبراهيم باشا، خديش ومنهم صالح الخديش وابنه طه الذي عمل مدرّسًا في بلدنا عرعره، زيدان، العمر ويعرفون بالعمور، البلوطي ويعرفون بالبلالطة، الدرويش ومنهم الشيخ قاسم، أبو ربيع، عواد، زيد، أبو حمدي، أبو خليفة، أبو زرد، الحردان، جياب، نصر الله، العنابوسي، العمار، النبهاني ومنه العالم الأزهري يوسف النبهاني، قدسية، السليمان، المحسن، أبو عرقوب، مرعي، الكريم، البره، شحادة، الموسى، أبو رشيد، قدورة، أبو ديه، اليعبداوي، العيسى، أبو الرب، عبيد، أبو شحادة.

قراءة الدفتر المذكور هو متعة بحد ذاتها. فيها ترى القرية نابضة بالحياة، وهي من أكبر قرى فلسطين من ناحية عدد السكان.