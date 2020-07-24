أخيرًا: "واتساب" يتيح استخدام حساب واحد على أربعة أجهزة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتزم تطبيق التراسل الأشهر عالميًا "واتساب" إلى إضافة ميّزة جديدة طال انتظارها، هي إمكانيّة استخدام نفس الحساب على أربعة أجهزة في الوقت نفسه.

وفي الوقت الحالي، يتيح "واتساب" إمكانيّة "واتساب ويب" لاستخدام التطبيق عبر الحواسيب، لكن بشروط مقيّدة، منها القرب الفيزيائي للهاتف من الحاسوب، وعدم عمل التطبيق من الحاسوب إن كان الهاتف مغلقًا أو فرغت بطاريته.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى "واتساب" إلى إطلاق بحث متقدّم جديد في التطبيق.

وظهرت نسخة تجريبيّة على بعض حسابات متجر "جوجل بلاي"، وتناقل مستخدمون تصوير شاشة للخاصيّات الجديدة.

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وبحسب موقع "Wabetainfo" المتخصّص، فإنّ "واتساب" يصمّم واجهة للمستخدم تمكّنه من إدارة الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.

وبحسب ما يبيّن تصوير شاشة، فإن على المستخدم الدخول إلى الإعدادات، ومن ثمّ إلى "الأجهزة المرتبطة" لتظهر أمامك الأجهزة المرتبطة بالحساب ومنذ متى مرتبطة بحسابك، وبالإمكان تسجيل الخروج من أحدها.

وستكون هذه الخاصيّة محدودة لأربعة أجهزة، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام "واتساب" على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي في نفس الوقت دون الحاجة إلى البقاء متصلا بالإنترنت لتشغيل حسابك على سطح المكتب.