اعتقال ستيني بشبهة اغتصاب شابة بباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا، في الستينيات من عمره، من باقة الغربية، بشبهة اغتصابه شابة، في العشرينيات من عمرها، من سكان المدينة.
وفي التفاصيل، اعتقل المشتبه به والذي يسكن بالقرب من منزل أسرة الضحية وأحيل للتحقيق في مركز الشرطة، اليوم الجمعة.
ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق بعد تلقيها بلاغا حول الاشتباه بارتكاب جريمة اغتصاب الشابة.
هذا، ومن المزمع تقديم المشتبه به للمحكمة في حيفا للنظر بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية بالشبهة المنسوبة إليه.
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