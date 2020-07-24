شكرا لقرائتكم خبر عن 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الامارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة . وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة ، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة . وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .

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