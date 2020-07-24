شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تسجل حالة كورونا جديدة بعد 99 يوما دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام محلية في فيتنام اليوم الجمعة بأن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن من مدينة دا نانج بوسط البلاد.

ولم تسجل فيتنام، التي تقع في جنوب شرق آسيا، أي حالات إصابة بالفيروس منذ 99 يوما.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية أن الأطباء اشتبهوا في بادئ الأمر بأن المواطن البالغ من العمر 57 عاما، مصاب بالتهاب رئوي، وذلك قبل وصول نتائج فحوص كورونا من مركزين منفصلين.

وبحسب تقارير إعلامية، تم عزل 50 شخصا كانوا مخالطين للمصاب. كما تم وضع المستشفى بالكامل قيد الحجر الصحي.

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وقال نجوين تين هونج، نائب مدير مركز دا نانج لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن أعراض الإصابة بالفيروس قد ظهرت على عدد من المخالطين.

وسطرت فيتنام حتى الآن قصة نجاح في نهج مواجهتها للوباء، حيث تم الإعلان عن تسجيل 412 حالة إصابة فقط بالفيروس، وعدم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتعود الحالات التي اكتشفت مؤخرا لمواطنين فيتناميين أعيدوا إلى بلادهم بعدما تقطعت بهم السبل في الخارج.