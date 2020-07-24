سومو تعلن صادرات النفط الخام المباعة بعلاوة سعرية في حزيران

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط، الجمعة، عن كميات النفط الخام المصدرة والتي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق إيراد إضافي للعراق خلال شهر حزيران.

وذكرت الشركة في بيان نُشر على موقعها الرسمي واطلعت الخليج 365 عليه، أن "العراق صدر كمية من نفط خام كركوك بكمية بلغت 579 ألفاً و45 برميلاً بعلاوة سعرية بلغت 3.750 دولاراً لكل برميل". وأضافت أن "الإيراد الإضافي المتحقق بلغ 2.171.418.75 دولاراً وبسعر بيع بلغ 41.829 دولاراً فيما يكون الإيراد الكلي للشحنة 24.220.873.31 دولاراً".





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