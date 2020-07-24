العراق يسجل 2485 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1863 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 1863 مصاباً من الفايروس.
بغداد / الرصافة 212
بغداد / الكرخ 300
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 120
السليمانية 38
أربيل 114
دهوك 7
كربلاء 124
كركوك 102
ديالى 85
واسط 228
البصرة 117
ميسان 73
بابل 80
الديوانية 72
ذي قار 50
الأنبار 12
نينوى 22
صلاح الدين 5
وأضاف البيان أن "الااصابات الجديدة لهذا اليوم: 2485 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 382
بغداد الكرخ 375
مدينة الطب 69
النجف 125
السليمانية 141
أربيل 101
دهوك 3
كربلاء 187
كركوك 137
ديالى 88
واسط 105
البصرة 258
ميسان 60
الديوانية 71
ذي قار 64
الأنبار 15
المثنى 36
نينوى 28
صلاح الدين 100
ولفت البيان الى أن "الوفيات 90 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 14
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 5
النجف 1
السليمانية 10
أربيل 1
كربلاء 9
كركوك 5
ديالى 1
واسط 6
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 4
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 5
وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 71268 (نسبة الشفاء 68 %)، ومجموع الااصابات: 104711، والراقدين الكلي: 29231، والراقدين في العناية المركزة: 456، ومجموع الوفيات: 4212 ".
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