العراق يسجل 2485 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1863 مصاباً

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1863) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 212بغداد / الكرخ 300مدينة الطب 102النجف الأشرف 120السليمانية 38أربيل 114دهوك 7كربلاء 124كركوك 102ديالى 85واسط 228البصرة 117ميسان 73بابل 80الديوانية 72ذي قار 50الأنبار 12نينوى 22صلاح الدين 5

وأضاف البيان أن "الااصابات الجديدة لهذا اليوم: 2485 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 382

بغداد الكرخ 375

مدينة الطب 69

النجف 125

السليمانية 141

أربيل 101

دهوك 3

كربلاء 187

كركوك 137

ديالى 88

واسط 105

البصرة 258

ميسان 60



بابل 140الديوانية 71ذي قار 64الأنبار 15المثنى 36نينوى 28صلاح الدين 100

ولفت البيان الى أن "الوفيات 90 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 5

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 1

كربلاء 9

كركوك 5

ديالى 1

واسط 6

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 4

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 5

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 71268 (نسبة الشفاء 68 %)، ومجموع الااصابات: 104711، والراقدين الكلي: 29231، والراقدين في العناية المركزة: 456، ومجموع الوفيات: 4212 ".