استقبال أول مولود منذ 8 سنوات في هذه القرية

استقبلت أصغر قرية في إيطاليا، مورتيرون الجبلية، الواقعة في إقليم لومبارديا الإيطالي أول حالة ولادة منذ 8 سنوات لطفل يُدعى "دينيس" ليرتفع عدد سكان القرية إلى 29 فردًا مرة أخرى.





وفي هذا السياق، قالت والدة الطفل إنّ الحمل خلال جائحة وفي التّفاصيل، فاتبع والدا دينيس، ماتيو وسارا، التقليد الإيطالي لإعلان خبر الولادة عن طريق وضع شريط أزرق للمولود الذّكر والوردي للمولودة الأنثى. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة مثل هذا الشريط في القرية منذ العام 2012.وفي هذا السياق، قالت والدة الطفل إنّ الحمل خلال جائحة كورونا كان أمرًا صعبًا للغاية ومنعها من الخروج ورؤية أحبائها، إلا أن العائلة ستقيم احتفالاً في منزلها بمجرد العودة من المستشفى، وسيتم استقبال جميع سكان القرية. ويُشار إلى أنّ إيطاليا تعاني من معدلات مواليد منخفضة بلغت معدلات قياسية في العام 2019 إذ ولد نحو 420170 طفلا فقط، وهو المُعدل الأكثر انخفاضاً منذ العام 1861.

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