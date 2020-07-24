الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل صهريج وينقذ السائق في الانبار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد حريق داخل صهريج وانقاذ السائق في محافظة الانبار.



وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني في محافظه الانبار عند الكيلو 160 تمكنت من انقاذ سائق صهريج محمل بـ 36000 الف لتر من وقود البنزين بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى انقلاب الصهريج واحتراقه على الفور على طريق السريع الرابط بين بغداد و طريبيل".



وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت الى انقاذ السائق أولاً وإخراجه من العجلة المنكوبة ثم السيطرة واخماد النيران باستخدام مواد اطفاء مخصصة للسيطرة على حوادث حريق المنتجات النفطية ( الفوم ) وابعاد خطرها عن العجلات المارة في ذلك الطريق الدولي السريع".

