إقامة أول صلاة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول بمشاركة اردوغان

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول، وافتتح بالقرآن الكريم الصلاة في المسجد.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشر وباء كورونا ، قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين في الصلاة، الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر. وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف. وبعد قرار المحكمة بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في مسجد آيا صوفيا بانتظام، اعتبارا من اليوم الجمعة.

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