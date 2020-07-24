بريطانيا: سنتخلص من كورونا بحلول منتصف العام المقبل

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن فيروس كورونا "سيختفي" من بريطانيا بحلول منتصف العام المقبل.
وقال جونسون أثناء زيارته لإحدى المصحات: "بحلول منتصف العام المقبل ستترك البلاد فيروس كورونا خلفها. لكن يجب أن أكون صريحا، ما زلت أعتقد أن هناك أوقاتا صعبة في المعركة ضد الفيروس. نحن نواجه أوقاتا صعبة في الاقتصاد".
وأضاف جونسون: "لكن ليس لدي شك في أننا سنتمكن من التعامل مع هذا ونصبح أقوى".
وأضاف جونسون: "لكن ليس لدي شك في أننا سنتمكن من التعامل مع هذا ونصبح أقوى".
كما لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني أن عدد الإصابات قد يرتفع من جديد، على الرغم من الانخفاض الطفيف، الذي سجلته بريطانيا في المدة الأخيرة.
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