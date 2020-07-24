15 عاما سجنا لأمريكي خطط لهجوم إرهابي على البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن صدور حكم بالسجن 15 عاما بحق أمريكي في الثالثة والعشرين من العمر كان ينوي شن هجوم إرهابي على البيت الأبيض أو تمثال الحرية.



ويفيد محضر الاتهام أن "هاشر طهيب" الذي يقيم في ولاية جورجيا وأوقف في 16 يناير/كانون الثاني 2019 كان يرغب في أن يفجر نفسه وأن يتوجه إلى مناطق كان يحتلها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا أو العراق.

لكنه تذرع بإضاعة جواز سفره ورأى أنه من الأفضل أن ينفذ اعتداءات على الأرض الأمريكية. وكان يريد، حسب محضر الاتهام، خصوصا مهاجمة تمثال الحرية ومبان سياحية وسط واشنطن.

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وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 التقى عميلا متخفيا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وكشف له مخططا رسمه بيده للبيت الأبيض.

وتحدث بالتفصيل عن الأسلحة الضرورية لتنفيذ مخططه من رشاشات نصف آلية وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات "غيه تي-4"، وكلف عميل الإف بي آي المتخفي بالحصول عليها.

وتم توقيفه عند "تسليمه" هذه الأسلحة، وتؤكد السلطات القضائية أن أي هدف لم يواجه تهديدا بهذه الخطة.