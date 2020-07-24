إسرائيل تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

مددت محكمة إسرائيلية بالقدس المحتلة، اليوم الجمعة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث 7 أيام للتحقيق بعد أن كانت اعتقلته من منزله في المدينة يوم الأحد الماضي.

وأبلغ محاميه رامي عثمان، أنصار غيث أن محكمة الصلح "الابتدائية" بالقدس الغربية أرجأت نظر القضية حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف: "سنقدم اليوم استئنافا في المحكمة المركزية على هذا القرار".



وتابع عثمان: "ليس بالإمكان الإدلاء بمعلومات عن القضية لأنها مغلقة ويمنع أن نعطي أي معلومات عنها ولكن كما تقول الشرطة فإن هناك تطورات في القضية تم على إثرها تمديد الاعتقال".

وسبق لعثمان أن أشار إلى أن الأمن الإسرائيلي يحقق مع محافظ القدس بملف سري لم يكشف تفاصيله.

وكانت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية يوم الأحد الماضي.

وتعرض غيث للاعتقال 17 مرة منذ تسلمه منصبه قبل نحو العامين.

ونظم عدد من الفلسطينيين احتجاجا أمام المحكمة مطالبا بالإفراج عن غيث.

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وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين بالقدس الشرقية، بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ورئيس المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بلال النتشه.

وتتهم السلطات الإسرائيلية المسؤولين الفلسطينيين بتقديم العون لسكان القدس الشرقية من أجل مواجهة أزمة كورونا.

وتزعم إسرائيل أن هذه المساعدات " انتهاكا لسيادتها" بالقدس.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1100 في مدينة القدس الشرقية.





وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، اعتقال قوات الاحتلال المحافظ غيث.

وقالت في بيان: "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم".

وأضافت أن "الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية".