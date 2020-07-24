اعتقال 3 دواعش وضبط متفجرات في كركوك العراقية

الخليج 365 - علي السويديالجمعة 2020/7/24 02:46 م بتوقيت أبوظبي
اعتقلت قوة أمنية عراقية، الجمعة، 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.
وعثرت قوات الأمن العراقية على كمية من العتاد ضمن عبوات ناسفة ومقذوفات حربية.
وقالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن عناصرها "ألقت القبض على 3 إرهابيين بمناطق متفرقة في كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
وتمكنت القوات من ضبط كمية من مخلفات داعش الإرهابية في جزيرة مكيشيفة جنوب تكريت، تحتوي على 31 عبوة متفجرة و34 مقذوفا حربيا متنوعا وعبوة ناسفة.
والخميس، أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، تفكيك طائرة مسيرة تحمل صاروخا بوزن 2 كجم، أعلى إحدى المباني وسط بغداد.
ورغم انتهاء العمليات العسكرية وإعلان الانتصار على تنظيم داعش منذ نحو عامين، لا تزال فلوله قادرة على شن هجمات بين الحين والآخر.
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