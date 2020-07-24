رئيسة أثيوبيا : السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة

نشرت وسائل الإعلام الإثيوبية، تصريحات الرئيسة الإثيوبية "سهل ورق زودي" حول الانتهاء من التعبئة الأولى لسد النهضة الإثيوبي.

وقالت "سهل ورق زودي" إن اليوم هو يوم تاريخي لإثيوبيا والإثيوبيين و إن أحلامنا تتحقق.

Advertisements

وأضافت "لا شيء مستحيل إذا توحدنا ووقفنا متحدين نحو هدف مشترك".

وتابعت الرئيسة الإثيوبية أن إتاحة استخدام إثيوبيا لمياه النيل فرصة فريدة لتعزيز التعاون عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة ، ولا ينبغي أن يكون مصدرًا للشك والتنافس.

وقالت "إن السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة" ، مضيفة أن "سد النهضة انتصار كبير لجميع الذين يسعون لجعل منطقتنا مصدرا للسلام والاستقرار".