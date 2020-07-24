«ليبيا» .. مصر تؤكد سعيها لوقف إطلاق النار والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية

ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين "وانغ يي"، القضية الليبية، وتمسك القاهرة بالحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

كما أكد الوزير المصري أن مصر سعت عبر "إعلان القاهرة" لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة، عبر إيجاد توافق ليبي- ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وشدّد شكري على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.