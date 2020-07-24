وسط انتقادات دولية.. أردوغان يصلي بـ«آيا صوفيا» في أول جمعة بعد تحويله لمسجد.. والكنائس العالمية تعلن الحداد وصلوات خاصة

في تحدى صريح للعالم وسط حملات الرفض والاستنكار العالمية، تجاه تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد؛ قام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بزيارة المتحف الأحد الماضى، تمهيدا لافتتاحه وإقامة أول صلاة به اليوم الجمعة 24 يوليو.

وسادت حالة من الغضب فى مختلف دول العالم، وخرجت مظاهرات منددة بقرار أردوغان، إضافة إلى استمرار جرائمه فى ليبيا والمنطقة العربية ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية، ورفع المحتجون على قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لافتات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن آيا صوفيا".

وقرار أردوغان أدى لغضب الكنائس العالمية على رأسها الروم الأرثوذكس والكاثوليك، حيث تم إطلاق الدعوات لإعلان الجمعة حداد عام فى الكنائس، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف، فى القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى.

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وأعلن رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس، "دعوة أرثوذكسية عالمية"، لجميع الكنائس فى العالم، تتضمن الإجراءات التى سيتم تفعليها اليوم الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية - ولم يستخدم كلمة إسطنبول- إلى مسجد، على رأسها الحداد العام، شاكرا فى الوقت ذاته الكنائس الكاثوليكية فى أمريكا على الاستجابة والانضمام ليوم الحداد.

وجاءت الإجراءات وفق الدعوة التى أطلقها رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس كالتالى، صباحًا تدق أجراسها ‏جميع الكنائس دقات الحزن في رثاء هذا اليوم، وأن تخفيض أعلامها المرفوعة على الكنائس وممتلكاتها إلى نصف الصاري، كما سيتم ترتيل أنشودة للسيدة العذراء: "أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية، وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد، لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التى لا تُحارَب،أعتقينى من صنوفِ الشَّدائِد، حتى أصرخَ إليكِ: إفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".

ونشر أردوغان، صورا وفيديو لأداء أول صلاة جمعة من داخل مسجد آيا صوفيا، وذلك بعد قراره بتحويله إلى مسجد رسميًا.

ونشر أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: “الجمعة الأولى في جامع آيا صوفيا الكبير الشريف”.

وتسبب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد رسميًا تؤدى فيها الصلوات أزمة دولية كبرى، انتقادات مستمرة لسياسات الرئيس التركي واستخدامه للعناصر الإرهابية في سوريا وليبيا.

وكان الحساب الرسمي لمتحف “آيا صوفيا”، نشر تغريدة من خلال الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد قرار تحويله إلى مسجد من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.