السجن لجهادي كان ينوي استهداف البيت الأبيض

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أصدرت السلطات الأميركية حكماً بالسجن بحق جهادي أميركي كان ينوي شن هجوم على البيت الأبيض أو تمثال الحرية باسم الجهاد.
واشنطن: أعلنت السلطات الأميركية الخميس صدور حكم بالسجن 15 عاما بحق أميركي في الثالثة والعشرين من العمر كان ينوي شن هجوم على البيت الأبيض أو تمثال الحرية باسم الجهاد.
ويفيد محضر الاتهام أن "هاشر طهيب" الذي يقيم في ولاية جورجيا وأوقف في 16 يناير 2019، كان يرغب في أن يصبح "شهيدا" وأن يتوجه إلى مناطق كان يحتلها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أو العراق.
لكنه تذرع بإضاعة جواز سفره ورأى أنه من الأفضل أن ينفذ اعتداءات على الأرض الأميركية. وكان يريد، حسب محضر الاتهام، خصوصا مهاجمة تمثال الحرية ومبان سياحية في وسط واشنطن.
وفي ديسمبر 2018 التقى عميلا متخفيا من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وكشف له مخططا رسمه بيده للبيت الأبيض.
في الأسابيع التي تلت، تحدث بالتفصيل عن الأسلحة الضرورية لتنفيذ مخططه من رشاشات نصف آلية وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات "غيه تي-4"، وكلف عميل الاف بي آي المتخفي الحصول عليها.
وتم توقيفه عند "تسليمه" هذه الأسلحة.
وتؤكد السلطات القضائية أن أي هدف لم يواجه تهديدا بهذه الخطة.
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