محافظ أسيوط: نسعى لتطوير منظومة التوثيق الميكروفيلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بالديوان العام، اللواء مهندس محمد لبيب يوسف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمناقشة وبحث سبل التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة سبل التعاون في تحديث قطاعات مركز المعلومات بالمحافظة، وتطوير منظومة التوثيق الميكروفيلمي وحفظ المعلومات، وتصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات، وإنشاء نظم الأرشفة الإلكترونية وتنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

ووجه المحافظ، بدراسة الاحتياجات وسبل التعاون المشترك تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، بالتنسيق مع مركز معلومات المحافظة والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات تسهيلًا للوقت والجهد على المواطنين.