البنوك تغذي ماكيناتATM بالنقدية لتلبية احتياجات العملاء خلال الإجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

اتجهت تحركات العملاء أمس الخميس، مع إغلاق البنوك أبوابها بمناسبة ذكرى ثورة إلى زيادة استخدام ماكينات الصراف الآلي في المناطق المختلفة، من أجل إجراء عمليات السحب والإيداع.

وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل بالجهاز المصرفي أمس الخميس بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو مع استئناف البنوك أعمالها يوم الأحد المقبل.

وتعمل جميع البنوك على تكثيف مجهوداتها لاستمرار عمل ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم على مستوى المحافظات للتواصل مع العملاء في تقديم خدمة السحب والإيداع.

ويبلغ إجمالي عدد ماكينات الصراف 13.500 ألف ماكينة على مستوى الجهاز المصرفي بحسب آخر بيانات صادرة عن المركزي بنهاية ديسمبر الماضي.

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وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك بالنقدية اللازمة لإتاحة خدمة السحب والإيداع لجميع العملاء على مدار 24 ساعة مع إغلاق البنوك.

وأشار إلى أن قال البنك بتفعيل خطة استمرار عميل جميع ماكينات الصراف الآلي البالغة 5 آلاف ماكينة بكفاءة مرتفعة على مستوى الجمهورية دون توقف، بهدف ضمان جودة الخدمة.

وأوضح أبو الفتوح، إن من ضمن إجراءات خطة جودة عمل ماكينات (ATM ) مراقبة عمل كل ماكينة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أعطال فنية، تؤذي لخروجها عن الخدمة، وتنظيم دوريات مرورية لتغذية الماكينة في حال فراغ النقدية، أو إجراء الإصلاحات اللازمة في حال وقوع أي عطل.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى، ليصل إجمالي عدد الماكينات 20 ألف ماكينة في إطار جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وبما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات بحسب بيان سابق صادر عن المركزي خلال الشهر الماضي.