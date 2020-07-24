إلغاء جميع منافسات التنس في الصين بسبب فيروس كورونا

ألغت رابطتا المحترفين والمحترفات بكرة المضرب (التنس)، اليوم الجمعة، إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويشكل هذا القرار الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء التي تبحث عنالتطور في البلد الأكثر سكانا في العالم.
وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات، ستيف سايمون: "نحن مستاؤون جدا لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام".
وأضاف: "لكننا نحترم القرار الذي اتخذته (السلطات الصينية) ونتطلع للعودة إلى الصينفي أسرع وقت ممكن في الموسم المقبل".
ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة، التي لو أقيمت لكانت ذات تأثير رمزي قوي لكونها تقام في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، فضلا عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.
واتخذ القرار ذاته بالنسبة لبطولة المحترفين الرجال، على الخصوص إلغاء دورة شنجهاي للماسترز، وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.
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