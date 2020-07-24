الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بالانحياز الإيديولوجي

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول الصين، بأنه يعكس تجاهله للواقع وانحيازه الإيديولوجي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصيينية، وانج ون بين، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الصين تحث الولايات المتحدة على الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة".

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس قال بومبيو إنه يجب على واشنطن وحلفائها

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استخدام "طرق أكثر إبداعا وحزما" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، واصفا ذلك بـ "مهمة عصرنا".

وأضاف بومبيو في ندوة حملت عنوان "الصين الشيوعية ومستقبل العالم الحر"، أن "العالم الحر يجب أن ينتصر على الاستبداد الصيني"، موضحا: "إذا أردنا أن يكون القرن الـ21 حرا، وليس القرن الصيني

الذي يحلم به شي جين بينج، فإن النموذج القديم من التعاطي الأعمى مع الصين، لا يجب أن نعود إليه".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، أن الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة على الحدود بين الهند والصين هي أحدث مثال على السلوك غير المقبول للحزب الشيوعي الصيني.

وأدلى بومبيو بهذا التعليق خلال قمة "أفكار الهند" لمجلس التجارة الأمريكي الهندي التي تجرى على الإنترنت، مضيفا "أنا واثق بأننا نستطيع من خلال تضافر جهودنا أن نحمي مصالحنا".