دراسة برازيلية تثبت عدم فاعلية هيدروكسي كلوروكين في مواجهة كورونا

كشفت دراسة برازيلية أن عقار هيدروكسي كلوروكين غير فعال في علاج كوفيد-19، مع أن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، المصاب بالفيروس يروج له علنًا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأجريت التجربة السريرية في 55 مستشفى في البرازيل ونشرت نتائجها مجلة "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين". وكان الهدف منها معرفة إن كان هذا العقار (هيدروكسي كلوروكين) الذي أثار جدلًا يمكنه، إذا ما أخذ مع المضاد الحيوي أزيترومايسين، تحسين حالة مرضى مصابين

بشكل طفيف أو معتدل بوباء كوفيد-19.

وفي مواجهة الجائحة، توصي حكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو منذ مايو الفائت باستخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا بالاشتراك مع أزيترومايسين.

وأكد بولسونارو الذي أعلن إصابته بالفيروس في السابع من يوليو، مرات عدة أن وضعه الصحي تحسن بفضل هيدروكسي كلوروكين. وقد حمل الأحد علبة من هذا العقار المثير للجدل الذي روج له

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا.

إلا أن تجارب عشوائية عدة أظهرت أنه غير فعال وقد تكون له تأثيرات جانبية مضرة. وخلصت الدراسة البرازيلية التي أجرتها مجموعة من الباحثين والأطباء تنضوي تحت ما يعرف بـ"ائتلاف كوفيد-19 البرازيل"، إلى النتيجة نفسها.

وأجريت الدراسة على 667 مريضا واستنتجت أن الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكين كانوا معرضين أكثر لمشاكل في القلب والكبد.

وحتى الخميس، سجلت في البرازيل حوالى 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أفضت إلى أكثر من 84 ألف حالة وفاة. وتعتبر البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا من كوفيد-19 ، بعد الولايات المتحدة.