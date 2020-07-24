تفاصيل جديدة عن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

صرح ييفين ينين، نائب وزير الخارجية الأوكراني، أن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت في يناير الماضي بالقرب من طهران تم فك شفرتهما بنجاح، بالرغم من تعرضهما لأضرار، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونقل الموقع الإلكتروني لـ"راديو غروماندسك"عن المسئول الأوكراني قوله: "تمت قراءة جميع البيانات (الكلامية والقياسية) من المسجلتين، وتم فك شفرتهما بنجاح، على رغم الأضرار الخارجية بهما. وبدأ التحقيق الفني فور وقوع الكارثة، وفك الترميز هو أحد مراحله. ومع ذلك، من

المستحيل التنبؤ بالوقت الذي سيستغرقه التحقيق الفني".

وكان مكتب أمن النقل الكندي قد أفاد في وقت سابق بأن فريقا من الخبراء الدوليين أكملوا تحليلا أوليا للمعلومات من مسجلات رحلة طائرة البوينغ 737 الأوكرانية التي أسقطت بالقرب من طهران، وبدأ فك شفرة البيانات من الصندوقين الأسودين في باريس في 21 يوليو.

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يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز

"بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير الماضي، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الإيرانية والكندية والبريطانية والألمانية والسويدية.

وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون في 11 يناير، أن طائرة البوينغ الأوكرانية أسقطت عن طريق الصدفة، بسبب خطا بشري، مشيرين إلى أن الطائرة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، وتحديدا صاروخا مجنحا، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل قاسم سليماني.