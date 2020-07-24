طهران تؤكد أن مقاتلتين أميركيتين اعترضتا طائرة الركاب الإيرانية فوق سوريا

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أكدت طهران الجمعة أن مقاتلتين أميركيتين “اعترضتا” طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة الطيران “اير ماهان” في الأجواء السورية، بينما تحدثت القيادة المركزية الأميركية للجيش الأميركي عن “عملية مراقبة بصرية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم إن مقاتلتين أميركيتين اقتربتا من الطائرة فوق سوريا، موضحا أن التحقيق جار في تفاصيل الحادث، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بعد استكمال المعلومات.

وأضاف موسوي محذرا “إذا حدث أي سوء للطائرة على طريق العودة، فستحمّل إيران الولايات المتحدة مسؤولية ذلك”.

وأضاف أنه تمّ إبلاغ الأمم المتحدة وكذلك “السفير السويسري في طهران” الذي يمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران في غياب علاقات دبلوماسية بين البلدين، بالحادث.