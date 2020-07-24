قوات الأمن العراقية تحرر ألمانية خطفت قبل أيام في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت السلطات العراقية الجمعة أن قوات الأمن العراقية حررت ألمانية خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن “القوات الأمنية تحرر الناشطة هيلا ميفيس” من دون إضافة أي تفاصيل. وكانت ميفيس التي تدير برامج فنية في مركز “بيت تركيب” الذي ينظم نشاطات فنية، غادرت مكتبها الاثنين “على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، احداهما شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي تستخدمها القوات الامنية، تقومان بخطفها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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