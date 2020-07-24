كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: ملتزمون بنزع السلاح الكامل للفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن روسيا ملتزمة بنزع السلاح الكامل للفضاء وتعارض نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء.

وتعليقًا على ما إذا كان الكرملين سيرد على الاتهامات الأمريكية بشأن اختبار الأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية، اقترح "بيسكوف"، أنه "ربما يجب أن يتم ذلك من قبل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

جاءت تصريحات "بيسكوف"، بعد مزاعم مسؤولي قوة الفضاء الأمريكية يوم الخميس بأن روسيا قامت باختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية من أحد أقمارها الصناعية التي تدور في مدار.

وأضافت الوكالة الأمريكية، في بيان، زعم فرع الجيش الأمريكي الذي تم إنشاؤه حديثًا أنه "في 15 يوليو، قامت روسيا بحقن جسم جديد في مدار من كوزموس 2543، قمر صناعي مفتش روسي.

وأوضحت: "أطلقت روسيا هذا الجسم على مقربة من قمر صناعي روسي آخر، وهو مشابه للنشاط على المدار الذي أجرته روسيا في عام 2017، ولا يتماشى مع مهمة النظام المعلنة كقمر صناعي مفتش".

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اعترفت قوة الفضاء، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المقذوفة التي قيل إنها أطلقت من القمر الصناعي من سلسلة كوزموس أصابت بالفعل قمرًا صناعيًا مدارًا آخر، واصفة الاختبار المزعوم بأنه "غير مدمر".

وقال رئيس العمليات الفضائية وقائد قيادة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون جاي ريمون، إن النظام الروسي المشارك في الاختبار هو نفسه الذي "فحص" قمرًا أمريكيًا للمراقبة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف "ريمون": "هذا دليل إضافي على جهود روسيا المستمرة لتطوير واختبار أنظمة فضائية، ويتفق مع العقيدة العسكرية المنشورة للكرملين لاستخدام الأسلحة التي تعرض الأصول الفضائية للولايات المتحدة والحلفاء للخطر".

يوم الخميس، قال الممثل الخاص الأمريكي للحد من الأسلحة مارشال بيلينجسليا، إن اختبار روسيا المزعوم للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية سيتم طرحه خلال محادثات تحديد الأسلحة في فيينا الأسبوع المقبل.

وحذر المسؤولون الروس مرارًا وتكرارًا من مخاطر العسكرة المحتملة للفضاء. في فبراير، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن خطط الناتو لوضع الأسلحة في المدار تتحرك ببطء نحو أن تصبح حقيقة ، وشدد على أنه لم يفت الأوان لمنع مواجهة عسكرية في مجال القتال الجديد المحتمل عن طريق صياغة قواعد سلوك عامة.

أعربت كل من روسيا والصين عن معارضتهما لنشر أسلحة في الفضاء الخارجي، وحذرتا من مخاطر سباق التسلح في هذه الساحة.