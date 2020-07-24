كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون": سنتخطى فيروس كورونا بحلول منتصف 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن البلاد ستتخطى أزمة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف عام 2021، لكن خوفه هو أن يكون هناك ارتفاع ثان.

وقال "جونسون" للصحفيين: "سواء أتى من ... خفاش، أو بانجولين، أو كيفما ظهر، فقد كان أمرًا سيئًا للغاية للجنس البشري. وأعتقد أنه بحلول منتصف العام المقبل سنكون على الطريق الصحيح بعد ذلك."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جونسون"، بعد عام من توليه رئاسة الوزراء، أن تجربته كانت أن الحكومة بحاجة إلى "التحرك بشكل أسرع وأن تكون أكثر استجابة لاحتياجات الناس."

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وذكر، أن الناس لم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفرهم في الوقت المناسب وتراكم قضايا المحاكم.

كما قال "جونسون" للصحفيين: "في بعض الأحيان يمكن أن تكون الحكومة بطيئة".

وقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بأنه يجب على جميع المواطنين الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا لمنع انتشار الخدمة الصحية في الشتاء إذا تفشى فيروس كورونا المستجد.