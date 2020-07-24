كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: على الجميع الحصول على لقاح الإنفلونزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بأنه يجب على جميع المواطنين الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا لمنع انتشار الخدمة الصحية في الشتاء إذا تفشى فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال "جونسون"، إن قلقه هو أن الفيروس الجديد سيعود حتى تحتاج البلاد إلى الاستعداد.

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وقد أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 298 ألفا و731 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت لندن.

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و639 حالة وتعافى 1425 من المصابين حتى الآن .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.