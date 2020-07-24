كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الهند تحتل المركز السادس عالميا في معدلات الوفاة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بيانات صادرة عن المسؤولين في الهند، اليوم الجمعة، بأن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطت حاجز الـ30 ألف حالة؛ ما جعلها في المرتبة السادسة عالميًا متفوقة على فرنسا.

ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول التي سجل بها أعلى أعداد وفيات جراء كورونا، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا.

وأضافت القناة، أن الهند تحتل أيضًا المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة الإصابة بالفيروس الوبائي بواقع حوالي مليونا و300 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 740 حالة وفاة جديدة، فضلا عن 310ر49 حالة إصابة، حذر عدد من الخبراء من زيادة سوء الموقف في البلاد مع قلة إجراء مسحات للمشتبه في إصابتهم.

وفرضت الهند إغلاقا كاملا ووضعت قوانين صارمة في أواخر مارس الماضي، إلا أنها عاودت تخفيف هذه القيود نظرا للعواقب الاقتصادية الوخيمة التي أحلت بالبلاد نتيجة للجائحة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.