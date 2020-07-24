كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لفترة تانية.. البرلمان الكرواتي يوافق على تولي "بلينكوفيتش" رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الكرواتي، اليوم الجمعة، عن الموافقة على حصول رئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش على فترة ولاية ثانية في المنصب.

وجاء القرار بتصويت 76 نائبا من أصل 151 نائبا في سابور (البرلمان الكرواتي) لصالح تولي بلينكوفيتش فترة ثانية في وقت متأخر من يوم الخميس.

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وفاز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي من التيار المحافظ والذي يتزعمه بلينكوفيتش بالانتخابات البرلمانية في 5 يوليو بنسبة كبيرة، وحصل على 66 مقعدًا من أصل 151 مقعدًا.

وبعد ذلك، حصل السياسي البالغ من العمر 50 عامًا على دعم ثمانية ممثلين من الأقليات وحزبين أصغر من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا، أقل بوزيرين عن حكومته السابقة، بالإضافة إلى أربعة نواب لرئيس الوزراء. أحدهم بوريس ميلوسيفيتش، وهو صربي.