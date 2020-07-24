كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حروب المياه.. نهر ميكونج جبهة جديدة في التنافس بين واشنطن وبكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول علماء البيئة والمسؤولون، إن نهر الميكونج أصبح جبهة جديدة في التنافس بين الولايات المتحدة والصين. مع تجاوز بكين لواشنطن في الإنفاق والتأثير على دول المصب تحت رحمة سيطرتها على مياه النهر.

وقال ويتون بيرمبونجساساشروين، من مجموعة ميكونج للطاقة والبيئة: "أصبحت هذه قضية جيوسياسية، مثل بحر الصين الجنوبي، بين الولايات المتحدة والصين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووصف سفير أمريكي في المنطقة الصين بأنها "تكدس" المياه في سدودها الأحد عشر في الجزء العلوي من نهر بطول 4350 كيلومترًا (2700 ميل)، مما يضر بسبل عيش الملايين من الناس في دول المصب.

وحسب وكالة "رويترز"، فإنها مواجهة تفقد فيها إدارة "ترامب" - التي حافظت إلى حد كبير على تمويل البيئة في عهد "أوباما" وبرامج التنمية في نهر الميكونغ السفلى - تتراجع.

انتقل صراع القوتين مؤخرًا إلى عالم العلوم - حيث تروج كل من الحكومتين الأمريكية والصينية لتقارير مختلفة حول ما إذا كانت سدود الصين الـ 11 على النهر تضر بالدول الأخرى.

لقد أعطتها سدود الصين سيطرة واسعة على المياه التي تتدفق إلى لاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، التي كانت تعتمد منذ فترة طويلة على النهر في الزراعة ومصائد الأسماك، وعلى نحو متزايد للطاقة المائية في لاوس.

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وتمكن هذه السيطرة الصين من وضع جدول أعمال التنمية المرتبط بالممر المائي، واستبعاد الولايات المتحدة من دور بعد عقود من الترويج لمشاريع ميكونج كوسيلة لممارسة نفوذها في المنطقة.

تشكل ولاية الميكونج مصدر قلق عاجل بالنسبة لـ 60 مليون شخص يعتمدون عليها في الزراعة وصيد الأسماك أثناء تدفقها من الصين، حيث تُعرف باسم لانكانج، عبر جنوب شرق آسيا قبل تفريغها في البحر من دلتا فيتنام.

شهد العام الماضي جفافًا قياسيًا، حيث كانت مستويات نهر الميكونج الأدنى هي الأدنى منذ عقود. تم الإبلاغ عن كميات أقل وأصغر من الأسماك لسنوات.

كما تعمل الصين على تكثيف أنشطة مجموعة لانكانج ميكونج للتعاون، وهي هيئة حكومية دولية جديدة نسبيًا انتقدها سفير أمريكي ثانٍ على أنها تحاول "تهميش" لجنة نهر ميكونج البالغة من العمر 25 عامًا.

يتتبع مركز موارد المهاجرين أصوله إلى جهود الولايات المتحدة لتعزيز التنمية خلال الحرب الباردة. وهي تعمل مع حكومات لاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام لتعزيز المشاركة والتنمية المستدامة للنهر وموارده.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لـ"رويترز"، إن أي اقتراح أمريكي بأن بكين تحاول السيطرة على محادثة الميكونج لا أساس له.