كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. تكليف عز الدين التواتى متحدثا باسم الحكومة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عبد الله الثني رئيس مجلس الوزراء الليبي، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثًا رسميًا باسم الحكومة الليبية.

وصدر القرار اليوم، من مجلس الوزراء يحمل رقم (98) لسنة 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

الجدير بالذكر أنه في أواخر شهر مارس الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية، إعفاء رئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، حاتم العريبي، من مهامه كناطق رسمي باسم الحكومة الليبية.

وبحسب القرار الرسمي، فإن قرار الإعفاء جاء بناء على طلب استقالة تقدم به العريبي من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مجلس وزراء الحكومة.