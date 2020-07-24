كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سفارة الصين في الهند ترد على تصريحات سفير بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت سفارة الصين في الهند على تصريحات سفير المملكة المتحدة المعين حديثًا في الهند السير فيليب بارتون، بعد أن أعرب "بارتون"، في أول تفاعل إعلامي له بعد تقديم أوراق اعتماده، عن استعداده للعمل مع بكين، ولكنه قال أيضًا، إنهم واضحون بشأن التحديات التي تفرضها الصين على الهند والعالم.

وإذ يعرب عن فزعه الشديد من ذكر المملكة المتحدة للصراع الحدودي بين الصين والهند، وصف السفير الصيني لدى الهند، صن ويدونج، التصريحات التي أدلى بها المفوض السامي البريطاني لدى الهند السير فيليب بارتون، بأنها "مليئة بالأخطاء والمزاعم الكاذبة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال "ويدونج"، بعد ساعات من الإعراب عن قلق السفير بشأن الوضع على طول خط السيطرة الفعلية، إن مسألة الحدود تقع ضمن النطاق الثنائي بين الصين والهند. لدينا الحكمة والقدرة على التعامل مع الاختلافات بشكل صحيح.

جاء رد الفعل الصيني بعد أن أشار السفير البريطاني إلى أن جميع أنواع الإجراءات الصينية شكلت تحديات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على طول الحدود الشمالية للهند.

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وقال "بورتون"، في إشارة إلى مقتل 20 جنديًا هنديًا، في مواجهة عنيفة مع القوات الصينية في 15 يونيو: "هذه تتعلق بأمور ونأمل أن يكون هناك تراجع في التصعيد ويبدو أن التوترات قد خفت خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين بعد الخسائر المأساوية في الأرواح".

دخلت الهند والصين في مواجهة حدودية منذ الأسبوع الأخير من أبريل ومازالت تجري محادثات لفك الارتباط بين القوات على طول خط السيطرة الفعلية الذي يبلغ طوله 4057 كيلومتر.

كما أثار "بورتون" يوم الخميس قضية التغييرات الأخيرة في قانون الأمن في هونج كونج والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لمسلمي الأويغور في شينجيانج.

السفير الصيني يرد على المبعوث البريطاني: "إن التحديات الحقيقية في بحر الصين الجنوبي تأتي من قوى خارج المنطقة تثير نزاعات إقليمية وبحرية وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. في شؤون هونج كونج، هونج كونج الصينية لا تسمح بأي تدخل أجنبي".