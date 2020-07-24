اخبار العالم

رجاء بني ملال يخضع لاعبيه لتحاليل كورونا للمرة الثانية قبل مواجهة حسنية أكادير

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

Advertisements

ظهرت، اليوم الجمعة، نتائج التحاليل المخبرية، التي خضع لها لاعبو نادي رجاء بني ملال، رفقة طاقمهم التقني بقيادة الإطار الوطني، محمد مديحي، والتي جاءت سلبية للجميعهم.

وحسب مصادر”اليوم24″، فإن لاعبي بني ملال أجروا المسحة الثانية، قبل ظهورهم الأول، الإثنين المقبل، في المواجهة الصعبة، التي ستجمعهم في أكادير بالحسنية لحساب مؤجل الجولة 19 من دوري المحترفين.

وكانت نتائج التحاليل الأولى للاعبي بني ملال قد جاءت سلبية، وسبقت استنئناف تداريب الفريق الملالي بعد توقف الدوري، بسبب .

يذكر أن الفريق الملالي يحتل المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري الوطني برصيد 8 نقاط، بعد انتصار وحيد، و 5 تعادلات، فيما انهزم خلال 13مناسبة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجاء بني ملال يخضع لاعبيه لتحاليل كورونا للمرة الثانية قبل مواجهة حسنية أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا