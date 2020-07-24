رجاء بني ملال يخضع لاعبيه لتحاليل كورونا للمرة الثانية قبل مواجهة حسنية أكادير

ظهرت، اليوم الجمعة، نتائج التحاليل المخبرية، التي خضع لها لاعبو نادي رجاء بني ملال، رفقة طاقمهم التقني بقيادة الإطار الوطني، محمد مديحي، والتي جاءت سلبية للجميعهم.

وحسب مصادر”اليوم24″، فإن لاعبي بني ملال أجروا المسحة الثانية، قبل ظهورهم الأول، الإثنين المقبل، في المواجهة الصعبة، التي ستجمعهم في أكادير بالحسنية لحساب مؤجل الجولة 19 من دوري المحترفين.

وكانت نتائج التحاليل الأولى للاعبي بني ملال قد جاءت سلبية، وسبقت استنئناف تداريب الفريق الملالي بعد توقف الدوري، بسبب كورونا .