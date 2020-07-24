شرعت مصالح الطب العسكري، اليوم الجمعة، في طنجة، في تجهيز جناح خاص، لإنعاش مرضى الفيروس التاجي، بمصحة الضمان الاجتماعي، بعد الارتفاع، الذي شهدته عاصمة البوغاز في عدد الحالات الحرجة.
وبحسب مصادر طبية مسؤولة، فإن العمل في هذا الجناح سيكون مشتركا بين الأطباء العاملين في المصحة المذكورة، وزملائهم العسكريين، من أجل تخفيف الضغط على مستشفى محمد السادس المستقبل لحالات كوفيد الحرجة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن يكون الجناح جاهزا، لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، نهاية الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع الحالات الحرجة في طنجة.. مصالح الطب العسكري تجهز جناحا جديدا لإنعاش مرضى كوفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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