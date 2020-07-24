بعد ارتفاع الحالات الحرجة في طنجة.. مصالح الطب العسكري تجهز جناحا جديدا لإنعاش مرضى كوفيد

شرعت مصالح الطب العسكري، اليوم الجمعة، في طنجة، في تجهيز جناح خاص، لإنعاش مرضى الفيروس التاجي، بمصحة الضمان الاجتماعي، بعد الارتفاع، الذي شهدته عاصمة البوغاز في عدد الحالات الحرجة.

وبحسب مصادر طبية مسؤولة، فإن العمل في هذا الجناح سيكون مشتركا بين الأطباء العاملين في المصحة المذكورة، وزملائهم العسكريين، من أجل تخفيف الضغط على مستشفى محمد السادس المستقبل لحالات كوفيد الحرجة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن يكون الجناح جاهزا، لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، نهاية الأسبوع الجاري.