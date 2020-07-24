Oncef :السفر إلى منطقة 2 يستوجب التوفر على ترخيص من السلطات

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، أن السفر انطلاقا من المحطات السككية الموجودة في مدن كل من طنجة، ومراكش، والقنيطرة المصنفة في المنطقة 2، يستوجب التوفر على ترخيص ساري المفعول، صادر عن السلطات المختصة.

وأضاف المكتب نفسه، في بلاغ له، أن اقتناء تذاكر السفر، وولوج القطارات، لن يسمح بهما إلا للمسافرين، الذين يتوفرون على هذه الرخص.

وكانت السلطات قد أوضحت أن التنقل إلى المنطقة الثانية يستوجب احترام عدد من الإجراءات الاحترازية، وتراخيص صادرة عن السلطات العمومية، وذلك حماية للمواطنين.