في ليلة واحدة.. 113 إصابة بكورونا في بؤر صناعية بطنجة

سجلت مدينة طنجة، مساء أمس الخميس، 113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كلها في بؤر صناعية.
وحسب مصدر “اليوم24″، فإن كل الإصابات سجلت في بؤر صناعية نشيطة، كمصنع رونو، ومصانع لأجزاء السيارات، ومعمل للقمرون الموجودة بالمناطق الحرة “الملوسة وأكزناية والعوامة وامغوغة”حيث سجلت أكثر من 20 إصابة مؤكدة.
وحسب ذات المصدر، لقد أصيب، أيضا، عنصر من الأمن وموظف بالمديرية العامة للسجون، فيما سجل مستشفى محمد الخامس إصابتين جديدتين في صفوف العاملين فيه، وسائق تاكسي وأخرو مهن فردية.
وسجلت منطقة جيراري أكبر عدد الإصابات، ووصلت إلى 27 إصابة مؤكدة، تليها منطقة “مرس الخير” التي سجلت24 إصابة مؤكدة، فيما سجلت منطقة أمغوغة 17 حالة، ومنطقة “بوخالف” 8 إصابات، ومنطقة “طنجة المدينة” 9 حالات ومنطقة، و”أكزناية” 3 حالات، فيما إنفرد إقليم فحص أنجرة بإصابة واحدة، وتوزعت الإصابات المتبقية على أنحاء المدينة.
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