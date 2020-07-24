إغلاق عيادة الطيرة المركزيّة لغاية 7 آب بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت العيادة المركزيّة التابعة لصندوق المرضى العام (كلاليت) في مدينة الطيرة، إثر إصابة أحد أعضاء الطاقم، وذلك منذ صباح يوم أمس الخميس ولغاية 7 آب/ أغسطس المقبل.

وذكرت العيادة أنه بإمكان المتعالجين التوجّه، عند الحاجة، إلى العيادات الأخرى بالقرب من أماكن سكناهم، كعيادة الطيرة الشمالية والعيادات المستقلة. كما أنه في يوم الاثنين سيتم فتح العيادة الليليّة من الساعة 19:00 مساءً وحتّى يوم الخميس عشيّة العيد.

وأكدت أنها توفر لخدمة المتعالجين كافة خدمات (الأون لاين) والتي تتضمّن خدمات أطباء العائلة وأطباء الأطفال في موقع وتطبيق (كلاليت).

وختمت العيادة بالقول إنه في حال اتضّح أنّ هناك متعالجين يحتاجون إلى العزل، سترسل لهم بلاغات مباشرةً من وزارة الصحة.