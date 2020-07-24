كورونا في الضفة: 3 وفيات و537 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفّي 3 أشخاص وأصيب 537 بفيروس كورونا في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، ظهر اليوم، الجمعة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 235 شخصًا وإجراء 3436 فحصًا.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة في المحافظات على النحو الآتي: القدس 287 إصابة، الخليل 106 إصابات، رام الله والبيرة 27 إصابة، طولكرم 5 إصابات، بيت لحم 11 إصابة، جنين إصابة واحدة، نابلس 46 إصابة، أريحا 44 إصابة، قلقيليّة 10 إصابات.

بينما سجّلت جميع حالات الوفاة في الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لسيّدة 68 عامًا من بيت عوا ورجل 54 عامًا من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.

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وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، إذ سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعًا مضطردًا، حيث سجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الصّناعي.

وبلغت نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما لا تزال 70.2% من الإصابات نشطة.