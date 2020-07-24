شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.302 إصابة ، فيا بلغ إجمالي الوفيات 715 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5.855 حالة .

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