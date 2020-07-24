عمليات بغداد: ضبط دار يحتوي على مخدرات ومختلف الأسلحة والدراجات شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن ضبط دار في منطقة الطالبية يحتوي على مخدرات وأسلحة مختلفة وعشرات الدراجات، بالاضافة الى اعتقال شخصين بداخل الدار.

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