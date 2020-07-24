بالصور: تسريحات شعر للعيد استوحيها من النجمات

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تشكل النجمات العربيات مصدر إلهام رئيسي للمرأة الشرقية، التي دائماً ما تطمح الى إطلالة مكتملة لا تشوبها شائبة. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر ناعمة من النجمات العربيات، انتقيناها من إطلالاتهن الأخيرة عبر إنستغرام، لتختاري من بينها ما يناسبك لعيد الأضحى 2020.
تسريحة الكعكة المنخفضة من ياسمين صبري
تسريحة الويفي المنسدلة من نانسي عجرم
تسريحة ذيل الحصان العالي من سيرين عبد النور
تسريحة الشعر نصف المرفوع من رؤى الصبان
تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع من أكثر تسريحات الشعر نعومة وأناقة، ومريحة في الوقت نفسه، لأنها ترتكز على سحب كامل الغرة الى الخلف، فتسلط الضوء على ملامح وجهك، وتمنع تعرق الوجه، وسيلان المكياج. اعتمديها مع الشعر الويفي والفرق النصفي على طريقة النجمة رؤى الصبان.
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