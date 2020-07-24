بالصور: تسريحات شعر للعيد استوحيها من النجمات

تشكل النجمات العربيات مصدر إلهام رئيسي للمرأة الشرقية، التي دائماً ما تطمح الى إطلالة مكتملة لا تشوبها شائبة. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر ناعمة من النجمات العربيات، انتقيناها من إطلالاتهن الأخيرة عبر إنستغرام، لتختاري من بينها ما يناسبك لعيد الأضحى 2020.

تسريحة الكعكة المنخفضة من ياسمين صبري

إنها تسريحة ناعمة جداً وأنيقة، ومناسبة لعيد الأضحى كونها تمنح المرأة إطلالة أنثوية هادئة وغير معقدة. وبإمكانك اعتمادها مع أي زي سترتدينه خلال العيد. وإذا كان متعذراً عليك الذهاب الى صالون التجميل، باستطاعتك تنفيذ تسريحة الكعكة المنخفضة من ياسمين صبري بنفسك في المنزل، من خلال جمع شعرك كله الى الوراء، ولفّه بشكل دائري على شكل كعكة ناعمة منخفضة. إنها تسريحة ناعمة جداً وأنيقة، ومناسبة لعيد الأضحى كونها تمنح المرأة إطلالة أنثوية هادئة وغير معقدة. وبإمكانك اعتمادها مع أي زي سترتدينه خلال العيد. وإذا كان متعذراً عليك الذهاب الى صالون التجميل، باستطاعتك تنفيذ تسريحة الكعكة المنخفضة من ياسمين صبري بنفسك في المنزل، من خلال جمع شعرك كله الى الوراء، ولفّه بشكل دائري على شكل كعكة ناعمة منخفضة. تسريحة الويفي المنسدلة من نانسي عجرم

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تمنحك هذه التسريحة خلال العيد، مظهراً حيوياً مفعماً بالأنوثة. بإمكانك اعتمادها لزيارات العيد، الى جانب فستان ناعم، أو جينز وبليزر، لتكون إطلالتك غاية في الأنوثة والجمال. استوحي تسريحة الويفي المنسدلة من النجمة نانسي عجرم، بحيث تعتمدين الغرة النصفية، مع خصلات الشعر المتموجة بشكل ناعم. تمنحك هذه التسريحة خلال العيد، مظهراً حيوياً مفعماً بالأنوثة. بإمكانك اعتمادها لزيارات العيد، الى جانب فستان ناعم، أو جينز وبليزر، لتكون إطلالتك غاية في الأنوثة والجمال. استوحي تسريحة الويفي المنسدلة من النجمة نانسي عجرم، بحيث تعتمدين الغرة النصفية، مع خصلات الشعر المتموجة بشكل ناعم. تسريحة ذيل الحصان العالي من سيرين عبد النور

تلائم تسريحة ذيل الحصان العالي مختلف الأوقات والمناسبات، بما فيها عيد الأضحى. بإمكانك اعتماد هذه التسريحة بأساليب متعددة، كأن يكون ذيل الحصان مستقيماً، أو ويفي، أو مجعداً في حال كان شعرك كيرلي بشكل طبيعي. كما بإمكانك اعتمادها على طريقة النجمة سيرين عبد النور، بحيث تجمعين شعرك كله في منتصف الرأس وتثبتينه على شكل ذيل حصان بتموجات ناعمة جداً. تسريحة الشعر نصف المرفوع من رؤى الصبان



تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع من أكثر تسريحات الشعر نعومة وأناقة، ومريحة في الوقت نفسه، لأنها ترتكز على سحب كامل الغرة الى الخلف، فتسلط الضوء على ملامح وجهك، وتمنع تعرق الوجه، وسيلان المكياج. اعتمديها مع الشعر الويفي والفرق النصفي على طريقة النجمة رؤى الصبان.