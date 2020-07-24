هل تعاني من آلام المفاصل؟ إليك هذه الأطعمة

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أصبحت آلام المفاصل من الأمراض الأكثر شيوعا حول العالم، وخصوصا بين كبار السن، إذ تسبب آلاما شديدة في اليدين والركبتين، قد تؤدي إلى التورم، والتهيج، والتصلب، ويمكن أن تنتقل إلى مفاصل أخرى في الجسم.
ويمكن أن يساعد الاهتمام بالمفاصل في سن مبكرة في تخفيف العديد من المشكلات التي قد تحدث في وقت لاحق.
فكلما تقدمت في السن، تميل عظامك إلى فقدان كثافتها، ولتفادي تلك المشكلة يجب عليك اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم.
ولهذا، يوصي أخصائيو التغذية بتجنب السكريات والحبوب المكررة واللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية والمتحولة إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، لأنها تزيد من الالتهاب.
كما يساعد الغذاء الصحي في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وهناك بعض الأطعمة والتوابل المعروفة بفاعليتها لآلام المفاصل:
حمية البحر الأبيض المتوسط
وقالت الدراسات: إن النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الأطعمة الكاملة ويتضمن الكثير من الفواكه والخضراوات، يمكن أن يقلل من الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل والمصابين بهشاشة العظام.
زيت السمك
يحتوي زيت السمك على الأحماض الدهنية ”أوميغا 3“ المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.
وربط العديد من الدراسات بين زيت السمك وتقليل آلام المفاصل وزيادة صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل الحاجة إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
وتعتبر أسماك المياه الباردة، مثل: السلمون البري والتروت والسردين، مصادر جيدة لحمض أوميغا 3 الدهني.
ويمكن للنباتيين الحصول على القيمة الغذائية ذاتها من بذور الكتان وبذور الشيا وفول الصويا العضوي.
الخضراوات الصليبية
يوصي خبراء التغذية بتناول الخضراوات الصليبية، مثل: البروكلي، القرنبيط، واللفت، كل يوم من أجل الحفاظ علي صحة العظام.
وتحتوى هذه الخضراوات على مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، والتي بدورها تساعد على تقليل آلام المفاصل والالتهابات.
الكركم والزنجبيل
كما وجد أن مضادات الأكسدة والمادة النشطة في الزنجبيل والمعروفة بالجينجيرول، كلها تحارب الميكروبات المختلفة والالتهابات وأمراض المفاصل.
الشاي الأخضر
كما أثبتت الدراسة احتواء الشاي الأخضر على المركبات البوليفينولية التى تعمل كمضادات للالتهابات.
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