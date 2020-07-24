هل تعاني من آلام المفاصل؟ إليك هذه الأطعمة

معظم الناس لا يفكرون كثيرا في المفاصل، إلا حين يتعرضون للأذى، ولكن تذكر أن الوقاية دائما تكون أفضل شيء، ولهذا تحتاج مفاصلك إلى الاهتمام قبل الوقوع في المشكلة.

ويمكن أن يساعد الاهتمام بالمفاصل في سن مبكرة في تخفيف العديد من المشكلات التي قد تحدث في وقت لاحق.



فكلما تقدمت في السن، تميل عظامك إلى فقدان كثافتها، ولتفادي تلك المشكلة يجب عليك اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل: الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم.

ولهذا، يوصي أخصائيو التغذية بتجنب السكريات والحبوب المكررة واللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية والمتحولة إذا كنت تعاني من آلام المفاصل، لأنها تزيد من الالتهاب.

كما يساعد الغذاء الصحي في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وهناك بعض الأطعمة والتوابل المعروفة بفاعليتها لآلام المفاصل: