إبنة نانسي عجرم تشعل انستغرام بفيديو... شاهدوا مع من ترقص

أشعلت الابنة الوسطى للفنانة نانسي عجرم الإنستغرام، بعد أن تداولت صفحات محبي النجمة اللبنانية مقطع فيديو يظهر كيفية تعامل إيلا مع العاملات المنزليات.
فقد ظهرت إيلا بالفيديو وهي تستعد للسباحة في مسبح المنزل برفقة العاملتين المنزليتين من جنسية آسيوية، قبل أن يقفزن في حوض السباحة.
وأثنى الكثيرون على تواضع إبنة نانسي عجرم واحترامها للعاملات وعدم تمييزها بين الأشخاص لا على أساس طبقي أو عرقي.
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