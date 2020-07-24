بالفيديو: مراسل عربي يسقط مباشرة على الهواء بسبب درجات الحرارة

وعاد الغامدي ليطمئن الجميع على صحته، قائلا: "اليوم كان الجو حار جدا ودرجات الحرارة تكاد تلامس الخمسين". وأضاف الغامدي: "تعرضت لحالة إجهاد حراري، ما أدى لبعض الإعياء، لكن ولله الحمد اطمئن المشاهدين الكرام عبر قناة الإخبارية بأنني بخير وصحة وعافية".



يذكر أن درجات الحرارة في جدة اليوم، العظمى 44 والصغرى 38. يذكر أن درجات الحرارة في جدة اليوم، العظمى 44 والصغرى 38.

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