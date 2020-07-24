إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال مسؤولين وتوقف 85 مشتبها به

أعلنت إثيوبيا إحباط مخطط إرهابي لاغتيال مسؤولين في إقليم أمهرة شمالي البلاد، مشيرة إلى توقيف 85 مشتبها به.

وقال مسؤول الاتصالات في إقليم أمهرة، اليوم الجمعة، إن الموقوفين جميعهم إثيوبيون ضبط بحوزتهم هويات إثيوبية متعددة لأكثر من إقاليم، مؤكدا بدء التحقيقات معهم.

وكان حاكم إقليم أمهرة، تمسجن طرونه، قد كشف مساء أمس الخميس عن توقيف 85 إرهابيا قائلا إنهم كانوا يخططون لتصفية مسؤولين حكوميين وشخصيات عامة بالإقليم واستهداف مؤسسات دينية.

وأوضح طرونه، في تصريحات خلال افتتاحه مشروعات تنموية أن السلطات الأمنية تمكنت من إحباط المخططات وتوقف المشتبه بهم، لافتا إلى أن عدد منهم تخفى في زي رهبان.

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واتهم جهات لم يسمها بنشر الفوضى في الإقليم لزعزعة استقراره عبر تنفيذ سلسلة أعمال تخريبية، مطالبا الحكومة الفيدرالية والقوات الأمنية بمواصلة الجهود التي بدأتها في مختلف المناطق في التصدي لمحاولات هذه القوى في زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

وشهد إقليم أمهرة في يونيو/حزيران من العام الماضي محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال أسامنيو تسيجي، مدير جهاز الأمن بالإقليم، أسفرت عن مقتل 5، بينهم حاكم الإقليم أمباتشو مكنن ومستشاره أززو واسي.

وقتل أيضاً بالتوازي مع محاولة الانقلاب الفاشلة رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن من قبل حارسه الشخصي في العاصمة أديس أبابا.

واعتبر على نطاق واسع أن محاولة الانقلاب أخطر محاولة للاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية منذ تولي آبي أحمد الإصلاحي رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2018.