ميدلت.. توقيف حافلة قادمة من طنجة وإخضاع الركاب للتحاليل كورونا!

أوقفت السلطات المحلية في إقليم ميدلت، ليلة أمس الخميس/الجمعة حافلة، كان على متنها عدد من المواطنين، القادمين من مدينة طنجة، من أجل إجراء التحليلات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

وحسب مصادر محلية، فإن الحافلة أوقفت في مدخل المدينة، حيث نقل جميع المسافرين إلى المستشفى الإقليمي في ميدلت من أجل إخضاعهم للتحاليل المخبرية للكشف عن كورونا .

وكانت جمعية المنطقة الصناعية في مدينة طنجة قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، أنها تلقت قرارا من والي جهة طنجة، يمنع رسميا الشركات من إصدار رخص استثنائية، خاصة بالسف خارج المدينة لفائدة مستخدميها، خلال فترة عيد الأضحى.

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وكانت المديرية الجهوية للصحة في جهة درعة تافيلالت قد أعلنت، أمس الخميس، تسجيل حالتين مؤكدتين جديدتين بفيروس كورونا؛ إحدهما في إقليم ميدلت، ليرتفع بذلك عدد الحالات قيد العلاج في جهة درعة تافيلالت إلى 14 حالة “05 حالات في إقليم الرشيدية، 04 حالات في إقليم ميدلت و03 حالات في إقليم تنغير، وحالتين في إقليم ورزازات “.