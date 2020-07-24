الآلاف يؤدون أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا منذ 86 عاما-صور

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أقيمت اليوم في مسجد “آيا صوفيا” في مدينة إسطنبول أول صلاة جمعة منذ 86 عاما، بعدما كان كمال أتاتورك قد حوله إلى متحف.
ونشرت وسائل إعلام تركية صورا للمشاركة المكثفة للمصلين في أول صلاة جمعة في آية صوفيا، حيث امتلأت ساحات المسجد، بمواطنين أتراك وأجانب من جنسيات مختلفة.
. وكانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا ألغت قبل أسبوعين قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.
وأعاد الرئيس التركي فجر اليوم الجمعة نشر أول تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمسجد آيا صوفيا الكبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان حساب المسجد على تويتر نشر أول تغريدة له، وهي عبارة عن لفظ البسملة باللغة العربية “بسم الله الرحمن الرحيم”، في إشارة إلى افتتاح المسجد للعبادة، اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم.
وفي 10 يوليوز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نونبر 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.
وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش- أثناء زيارته لآيا صوفيا- أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بانتظام، اعتبارا من الجمعة 24 يوليوز الجاري.
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وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
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