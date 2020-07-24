الملك يتكفل بعلاج الفنان أحمد عوينتي

تكفل الملك محمد السادس بمصاريف علاج الممثل الأمازيغي، أحمد عوينتي، بعد معاناته الصحية، نتيجة تأثره بمضاعفات مرض السكري.
ويعاني أحمد عوينتي مشكلا في شبكة العين، ما جعله مهددا بفقدان البصر، ومحتاجا لعملية جراحية في أقرب الآجال.
وأكدت مصادر مقربة من الفنان أن الملك محمد السادس تدخل لمساعدة الفنان عوينتي، إذ تكفل به، ومن المرتقب أن يجري العملية الجراحية في َمصحة مدينة أكادير.
وكان الفنان محمد عوينتي قد اشتكى من معاناته المادية في مواجهة الوضع الصحي، الذي نتج عن مضاعفات مرض السكري، ما جعله مهددا بفقدان البصر.
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